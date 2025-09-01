Tennis, Musetti batte Munar e vola ai quarti negli Us Open

1 minuto per la lettura
Roma, 1 set. (askanews) – Lorenzo Musetti conquista per la prima
volta in carriera i quarti di finale degli US Open! Dopo Roland
Garros e Wimbledon, arriva anche la firma sulla superficie meno
preferita, il cemento. Battuto, anzi, annientato agli ottavi
Jaume Munar, 44 del mondo, con i parziali di 6-3, 6-0, 6-1 in
poco più di un’ora e mezza di gioco. Un’autentica lezione di
tennis (81% di punti vinti con la prima, 7 break, 26 vincenti a
6) e le solite magie che ormai lo contraddistinguono. Lorenzo,
virtualmente n°9 del mondo, attende ora il vincente di
Sinner-Bublik.
