Tennis, Musetti in finale a Chengdu

Roma, 22 set. (askanews) – Un anno dopo Lorenzo Musetti è di nuovo in finale all’Atp 250 di Chengdu. Testa di serie n. 1 nel torneo cinese, il carrarino ha dominato la semifinale contro il kazako Alexander Shevchenko, battuto con il punteggio di 6-3, 6-1 in poco più di un’ora di gioco. Un match impeccabile di Musetti, dominante sin dal primo quindici: qualità nei colpi e grande resa al servizio (92% di punti vinti con la prima). L’equilibrio è durato soltanto cinque game, poi al sesto gioco è arrivato il break in favore di Musetti che da quel momento ha preso il largo senza difficoltà. Shevchenko non è mai riuscito a rientrare in partita e già all’inizio set si è consegnato, riuscendo a vincere solo un turno di battuta.

Musetti giocherà la settima finale in carriera nel circuito maggiore, la seconda dell’anno dopo il Masters 1000 di Monte-Carlo. L’avversario per il titolo sarà il cileno Alejandro Tabilo: entrato in tabellone dalle qualificazioni, il n. 112 al mondo ha sconfitto in semifinale lo statunitense Nakashima. Tra Lorenzo e Tabilo non ci sono precedenti nel circuito maggiore: un solo confronto a livello Challenger, vinto nel 2021 da Musetti sulla terra di Antalya. Appuntamento martedì alle ore 13, in diretta su Sky Sport e in streaming su N