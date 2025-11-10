Tennis, Musetti sconfitto al debutto: Fritz vince in due set

Roma, 10 nov. (askanews) – Taylor Fritz batte Lorenzo Musetti 6-3, 6-4 dopo un’ora e 42 minuti di gioco. Inizia dunque con una sconfitta il cammino alle Atp Finals dell’azzurro. Nel primo set Musetti ha sprecato quattro palle break nel terzo game e ha perso la battuta nel gioco successivo. Break decisivo che ha permesso a Fritz di chiudere 6-3 in 49 minuti. Nel secondo set, invece, l’americano ha strappato il servizio a Musetti nel terzo game e non ha concesso nulla nei suoi turni di battuta. Lorenzo, dopo questa sconfitta, affronterà nella seconda giornata Alex De Minaur, che al debutto ha perso contro Carlos Alcaraz in due set.