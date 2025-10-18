Tennis, Rune abbandona: “Ho sentito saltare il tendine”

Roma, 18 ott. (askanews) – Una semifinale che prometteva spettacolo si è trasformata in un incubo per Holger Rune. Il giovane tennista danese, impegnato nel torneo ATP 250 di Stoccolma, è stato costretto a ritirarsi contro Ugo Humbert, lasciando il campo in lacrime dopo essersi fermato improvvisamente durante uno scambio, con il punteggio sul 6-4, 2-2 a suo favore.

L’episodio drammatico è avvenuto quando Rune ha cominciato a zoppicare sul piede sinistro, già fasciato nella zona della coscia. Il danese ha chiamato il fisioterapista e, con la voce rotta dall’emozione, ha dichiarato di aver “sentito saltare il tendine d’Achille”.

I minuti successivi sono stati di pura tensione: Rune è rimasto immobile, visibilmente provato, prima di essere aiutato a uscire dal campo dal team medico. Il pubblico è rimasto in silenzio, consapevole di trovarsi di fronte a un momento delicatissimo per la carriera del giovane scandinavo.

Il match, che sembrava destinato a offrire spettacolo, si è trasformato in una tragedia sportiva. Humbert, pur coinvolto suo malgrado, ha mostrato grande sensibilità mentre l’avversario veniva assistito. Il francese ha poi avanzato in finale, ma l’attenzione di tutti era ormai rivolta al dramma vissuto da Rune.

Nelle prossime ore il danese si sottoporrà a esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Le prime impressioni non sono positive: se si trattasse di una rottura del tendine, il recupero potrebbe richiedere diversi mesi, con conseguenze pesanti sulla preparazione per la prossima stagione.