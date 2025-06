Tennis, se Zverev batte Djokovic, Musetti n.5 al mondo

Roma, 4 giu. (askanews) – Il quarto di finale del Roland Garros tra Novak Djokovic e Alexander Zverev, in programma questa sera alle 20.15, potrebbe sancire il momento più alto della storia del tennis italiano. Se il serbo, infatti, dovesse perdere, si fermerebbe a quota 4230 punti consentendo a Lorenzo Musetti, che attualmente, dopo la vittoria su Tiafoe, è approdato a quota 4560, di avere l’aritmetica certezza di salire, lunedì prossimo, al n. 5 della classifica Atp. In questo modo per la prima volta nella storia l’Italia potrebbe avere due giocatori nella Top 5 mondiale. Tra il 2021 e il 2022, Jannik Sinner era diventato numero 9 condividendo la top ten con Berrettini (numero 7)