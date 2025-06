Tennis, Sinner batte Rublev e vola ai quarti

Roma, 3 giu. (askanews) – Jannik Sinner si qualifica per il 2° anno consecutivo ai quarti del Roland Garros, l’11^ a livello Slam! Altra prova di forza con Andrey Rublev, 17 del seeding, battuto 6-1, 6-3, 6-4 in due ore di gioco. Dopo due set da robot, Jannik è sceso leggermente di livello ma ha salvato l’unica palla break concessa nel 3° parziale. Ora ai quarti ci sarà Sascha Bublik, con cui ha vinto 3 dei 4 precedenti. Negli altri quarti oggi in campo Musetti-Tiafoe e Alcaraz-Paul; domani Sinner-Bublik e Zverev-Djokovic

“Sono molto contento, conosco bene Rublev e ci siamo affrontati tante volte contro. Negli Slam una partita può cambiare molto rapidamente, sono felice di averla chiusa in tre set. E’ speciale giocare a Parigi. Ho cambiato qualcosa nella risposta appena prima del torneo, volevo avere un po’ più di ritmo contro le prime dei rivali. Cerchiamo sempre di migliorare e provare qualcosa, oggi è stata una buona prestazione, vediamo come andrà. Dentro di me c’è una tempesta, ma cerchi di non mostrare nulla ai tuoi avversari. Osservo sempre i rivali e cerco di capirli. All’inizio della carriera spesso mostravo le mie emozioni”.