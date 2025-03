Tennis, Sinner cambia manager, sarà gestito da AVIMA

Roma, 17 mar. (askanews) – Il numero 1 italiano al mondo Jannik Sinner sarà gestito in esclusiva da AVIMA Sports & Business Management dopo 5 anni di collaborazione con StarWing Sports

Jannik Sinner ha annunciato che il suo agente, Lawrence Frankopan, CEO di StarWing Sports, si dimetterà dal suo ruolo di supervisione degli sforzi commerciali di Sinner con effetto immediato. Alex Vittur, fondatore dell’agenzia di gestione AVIMA, assumerà la piena guida dell’attività di Sinner in futuro. Nel corso degli anni trascorsi insieme, Lawrence Frankopan e Jannik Sinner hanno vissuto molti momenti positivi e queste esperienze e successi rimarranno con entrambi.

“Dati i miei impegni a lungo termine con StarWing Sports, non sono stato in grado di accettare la loro offerta di lavorare in esclusiva per AVIMA, ma sono grato di aver avuto l’opportunità di lavorare per un talento come Jannik e orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme. Auguro a Jannik tutto il meglio

e molto successo nei suoi sforzi futuri”, ha affermato Frankopan. “Lawrence Frankopan e il suo team mi hanno supportato così tanto e questo rimarrà per sempre con me. Vorrei ringraziarli per la loro dedizione nel corso degli anni”, ha affermato Jannik Sinner

StarWing Sports è stata determinante nella gestione della carriera commerciale di Sinner da quando aveva 18 anni, creando partnership formidabili con alcuni dei marchi più prestigiosi a livello mondiale.