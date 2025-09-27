Tennis, Sinner contro Atmane fatica ma avanza a Pechino

Roma, 27 set. (askanews) – Sinner fatica, ma accede ai quarti all’Atp 500 di Pechino. L’azzurro ha battuto il francese Terence Atmane con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-0 in 2 ore e 20 minuti di gioco. Una vittoria tutt’altro che semplice per il n. 2 al mondo che ha fatto i conti con un’ottima versione di Atmane: il n. 68 al mondo è stato competitivo per due set, grazie a un tennis propositivo e in spinta. I primi due set sono stati punto a punto. Il primo (durato un’ora) indirizzato dal break per Sinner nel terzo game, il secondo con un andamento anomalo e una serie di quattro break a zero tra il terzo e il sesto game. Jannik ha pagato nel secondo parziale qualche errore di troppo, poi nel terzo set ha preso il largo approfittando anche del calo fisico di Atmane, rallentato dai crampi nel finale. Per il terzo anno consecutivo ai quarti a Pechino, Sinner affronterà lunedì l’ungherese Fabian Marozsan.