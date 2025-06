Tennis, Sinner: ho dato tutto, ma non dormirò bene stasera

Roma, 8 giu. (askanews) – “Complimenti a Carlos, un’altra battaglia stupenda e una prestazione eccezionale. Una vittoria meritata. E’ più facile giocare che parlare in questo momento”. Jannik Sinner commenta così, con un sorriso logicamente tirato, la finale persa contro Carlos Alcaraz. “Grazie al mio team di avermi messo nelle condizioni di poter giocare una partita simile, abbiamo dato tutto – continua – Pochi mesi fa avremmo firmato per essere qui, è stato un torneo straordinario, anche se ora è molto difficile questa sconfitta. Grazie a tutti, è un privilegio per noi giocare in questo posto speciale, è comunque un trofeo eccezionale. Non dormirò molto bene stasera, ma va bene così. Ci vediamo nel 2026”