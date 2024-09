Roma, 30 set. (askanews) – Jannik Sinner torna in semifinale a Pechino. L’azzurro n°1 del mondo ha superato Jiri Lehecka 6-2, 7-6 al termine di un match chiuso in un’ora e 44′, in cui ha anche annullato due set point nel 2° parziale. Decima semifinale stagionale, 14^ vittoria di fila e 58^ della stagione. Attende ora uno tra Bu e Rublev.