Tennis, Wta Palermo: la 19enne Quevedo vola ai quarti di finale

PALERMO (ITALPRESS) – E’ nata in Florida da madre americana e padre delle Canarie e da junior è stata numero 7 del mondo. Ai “Palermo Ladies Open”, il Wta 125 in scena sulla terra rossa del Country Time Club, Kaitlin Quevedo, 19 anni, che fino al 2024 aveva sempre giocato per gli Usa, per poi decidere di difendere la bandiera spagnola, è partita delle qualificazioni ed è approdata con pieno merito ai quarti di finale. Ieri sera al termine di un match equilibrato ha battuto per 7-5 7-6 la 26enne rumena, Miriam Bulgaru, 229 della classifica mondiale, che al primo turno aveva eliminato la testa di serie numero 5, la svizzera Simona Wlater.

Nei quarti di finale Quevedo affronterà l’olandese Anouk Koevermans, 21 anni, 201 del ranking Wta che, dopo aver annullato un matchpoint, ha battuto con il punteggio di 6-2 1-6 7-5 la lituana Darja Semenistaja, 22 anni, quarta forza del seeding, reduce dalla semifinale al Wta 125 dell’Antico Tiro a Volo di Roma e dai quarti al Wta 125 di Bastad.

Nella parte alta del tabellone prosegue spedita la marcia della testa di serie numero 3, la britannica Francesca Jones, che in un’ora e 38 minuti ha avuto la meglio per 6-4 6-3 su Oksana Selekhmeteva, artefice dell’eliminazione al primo turno di Giorgia Pedone. Jones attende nei quarti la vincente del primo match in programma oggi, alle 17.30, sul Campo Centrale, tra la 18enne qualificata Renata Jamrichova e l’ungherese Panna Udvardy. Sempre nella parte alta del tabellone, approda ai quarti anche Tatiana Prozorova, 21 anni, 157 della classifica Wta, che ha superato in 3 set con il punteggio di 4-6 6-2 6-1 la 31enne Kathinka Von Deichmann. L’avversaria della Prozorova uscirà fuori dall’ultima partita in programma oggi sul Centrale tra la testa di serie numero 1, l’egiziana Mayar Sherif e la belga Hanne Vandewinkel.

La vincente, invece, del match tra l’unica azzurra rimasta nel tabellone del singolare, la 28enne Giulia Ambrosio, e la slovena Tamara Zidansek (seconda partita del centrale, che avrà inizio non prima delle 19.30), giocherà contro Julia Grabher, austriaca, 29 anni, ex 54 al mondo che, dopo avere vinto il primo set per 6-0, ha proseguito fino al 4-0 al secondo, finchè la spagnola Carlota Martinez Cirez non si è ritirata.

Escono di scena le palermitane Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato che, dopo avere imposto il bagel nel primo set (6-0), hanno subito la reazione della coppia testa di serie numero 1, Kobori e Shimizu, che hanno vinto il secondo per 6-4 e poi hanno chiuso il match al supertiebreak 10-6. Eliminata anche la taorminese Miriana Tona, che, in coppia con la boliviana Noelia Zeballos, è stata sconfitta per 6-3 6-2 dalla coppia di Tawan I-hsuan Cho-Yi Tsen Cho.

