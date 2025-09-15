Terra fuochi, mercoledì 17 summit Governo a Caserta per avvio bonifica

Roma, 15 set. (askanews) – Si terrà mercoledì 17 settembre alle ore 16.30, presso la sede della Prefettura di Caserta, un incontro per fare il punto sui risultati conseguiti in seguito all’entrata in vigore del decreto-legge ‘Terra dei fuochi’, approvato dal governo Meloni nello scorso luglio, e per pianificare le prossime azioni per la bonifica e il risanamento dell’area, oltre a rafforzare le misure di assistenza alla popolazione. E’ quanto informa una nota di Palazzo Chigi.

L’incontro vedrà la partecipazione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, del ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, del ministro della salute, Orazio Schillaci, e del viceministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Vannia Gava. Saranno presenti anche il commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, Fabio Ciciliano, il commissario straordinario per la bonifica e la gestione delle aree inquinate, Giuseppe Vadalà, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, il prefetto di Caserta, Lucia Volpe, e il capo della polizia, Vittorio Pisani.