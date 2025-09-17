Terremoto in casa Benfica: via Bruno Lage, Mourinho in arrivo

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Bruno Lage non è più l’allenatore del Benfica. Dopo la sconfitta casalinga nel debutto in Champions contro il Qarabag (da 2-0 a 2-3), il club di Lisbona ha ufficializzato il divorzio con il tecnico portoghese. Secondo il sito del quotidiano “A Bola”, il presidente Manuel Rui Costa ha già scelto il successore: si tratta di Josè Mourinho che nel 2000 guidò il Benfica per qualche mese, per poi fare grande il Porto (2002-2004) e da lì iniziare una carriera strepitosa con il “Triplete” dell’Inter e i titoli vinti, tra le tante squadre allenate, con Chelsea, Manchester United, Real Madrid e Roma. Reduce dal divorzio con il Fenerbahce (la separazione con il club turco dopo l’eliminazione ai play-off di Champions proprio contro il Benfica), lo “special one” è pronto a tornare sulla panchina delle “Aquile”.

Secondo “A Bola” i contatti non solo sono stati avviati, ma procedono spediti e oggi potrebbe già arrivare l’annuncio. Frena il presidente Manuel Rui Costa, ex stella del club oltre che della Fiorentina e del Milan.

“Abbiamo raggiunto un accordo con Bruno Lage per le sue dimissioni dalla carica di allenatore del Benfica. Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per il nostro club, ma crediamo che sia giunto il momento di cambiare. Per quanto riguarda il prossimo allenatore, ci aspettiamo di averlo in panchina già sabato prossimo – le parole di Rui Costa dopo il ko con il Qarabag -. Al momento non abbiamo contattato nessun altro allenatore, alla fine della partita ho avuto solo una conversazione con Bruno Lage e siamo arrivati a questa decisione”.

Secondo “A Bola” nella notte, invece, il Benfica e Mourinho avrebbero gettato basi solide per un ritorno dello “special one” a Lisbona, con buona pace dei tifosi del Porto che qualche giorno fa lo hanno accolto e festeggiato al Dragao dove ha assistito a una partita della sua ex squadra.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).