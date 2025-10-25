X
Terremoto in Irpinia, registrata una scossa di magnitudo 4.0

| 26 Ottobre 2025 00:16 | 0 commenti

Italpress, Mezzogiorno Italpress
ROMA (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 4.0 è avvenuto a 1 km Sud Ovest da Moefredane (AV), ad una profondità di 14 km. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica GV-Roma.

A seguito dell’evento sismico registrato, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento non risulterebbero danni a persone o cose. Lo si legge in una nota del Dipartimento della Protezione Civile.

Non sono, inoltre, pervenute al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco richieste di soccorso o segnalazioni di danni. 

– foto screenshot INGV –
(ITALPRESS).

