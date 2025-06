Terzo mandato, Tajani: noi contrari per principio ma no a polemiche

L’Aia, 25 giu. (askanews) – “Quando c’è un’elezione diretta per eleggere una persona che” in proporzione “ha più poteri del presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio è bene sempre puntare sull’alternanza. Ripeto, non ha nulla a che vedere con questo quel partito o con questo o quella persona, è una questione di principio”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando, in un punto stampa a margine del vertice Nato all’Aia, della possibilità di prevedere un terzo mandato per i presidenti di Regione, tema caro all’alleato leghista.

“C’è una maggioranza in parlamento, noi abbiano sempre detto che non avremmo votato quella proposta ma non è un argomento di polemica, è una questione di principio. L’abbiamo anche detto anche ieri, non c’è nessun argomento polemico e non abbiamo mai barattato niente con nessuno, né – ha insistito il vicepremier – abbiamo chiesto qualcosa in cambio, se ci sono temi che non sono nel programma di governo ne discutiamo tutti. Ci sarebbe un problema se non fossimo d’accordo sulla riforma della giustizia o sulla riduzione delle tasse”, ha concluso Tajani.