Tesla, richiama 1,6 mln vetture in Cina per problemi autopilota

New York, 5 gen. (askanews) – Il produttore di auto elettriche Tesla sta effettuando il più grande richiamo di vetture mai realizzato in Cina per problemi con le funzionalità di assistenza alla guida che potrebbero aumentare il rischio di incidenti. La correzione del software di pilota automatico, che verrà fornita da remoto, arriva mentre il produttore di veicoli elettrici deve affrontare una forte concorrenza con la rivale locale BYD.

Tesla il mese scorso ha richiamato più di due milioni di veicoli negli Stati Uniti, poichè le autorità governative hanno denunciato che la funzione di guida con pilota automatico poteva essere utilizzata in modo improprio dai conducenti.

L’amministrazione statale cinese per la regolamentazione del mercato ha dichiarato che Tesla provvederà alla correzione del software per oltre 1,6 milioni di auto Model Y, Model 3, Model S e Model X prodotte tra agosto 2014 e novembre 2023. Il richiamo comprende sia i veicoli importati che quelli realizzati nella sua gigafactory di Shanghai. Tesla ritirerà anche 7.500 veicoli Model S, Model Y e Model 3 per un problema separato con le serrature delle portiere delle auto.