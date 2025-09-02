“The Great Escape”, per i 30 anni fuori nuova edizione album dei blur

Roma, 2 set. (askanews) – The Great Escape compie 30 anni quest’anno e per festeggiare, questo album fondamentale di una delle band più amate della Gran Bretagna sarà disponibile in una nuovissima edizione molto speciale Half Speed Mastered, Doppio Vinile colorato fuori l 12 Dicembre su Parlophone

The Great Escape (30th Anniversary Edition) contiene l’album standard da 15 tracce (Disco Uno); oltre a una raccolta di lati B rari e tracce bonus (Disco Due) dell’epoca dell’album, molti dei quali inediti in precedenza su vinile; disponibile su vinile giallo e turchese in una custodia apribile con una nuovissima grafica ampliata dell’artista e designer Tony Hung.

Pubblicato con grande successo di critica l’11 settembre 1995, The Great Escape è il quarto album in studio dei blur, il seguito di Parklife (1994), l’album di successo internazionale di Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree. Con una serie di singoli di successo – “Country House”, “The Universal”, “Stereotypes” e “Charmless Man” – The Great Escape ha debuttato al primo posto nella classifica degli album del Regno Unito e ha poi ottenuto il triplo disco di platino nel Regno Unito. I quattro singoli hanno venduto complessivamente oltre 1,8 milioni di copie nel Regno Unito, con oltre 61 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 335 milioni di stream globali fino ad oggi.

Una nuovissima capsule collection composta da 5 pezzi di nuovi articoli personalizzati di Tony Hung per celebrare il 30esimo anniversario di The Great Escape verrà lanciata il 12 Dicembre.