Thierry Koskas nuovo Ceo di Citroèn

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Thierry Koskas è il nuovo Ceo del marchio Citroèn e Direttore Vendite e Marketing di Stellantis, a partire dal 1° marzo 2023. Forte della sua precedente esperienza in qualità di direttore commerciale del brand, Thierry Koskas assumerà la responsabilità di Citroèn, per sfruttare il potenziale del marchio in Europa e nel mondo.

Koskas mantiene il suo ruolo di Chief Sales & Marketing Officer rimanendo sotto la diretta responsabilità del CEO Carlos Tavares. Vincent Cobèe ha deciso di perseguire progetti personali al di fuori dell’azienda. “Ho piena fiducia in Thierry Koskas affinchè svolga queste missioni strategiche e di creazione di valore per la nostra azienda, in modo che Stellantis continui ad essere all’avanguardia del mercato, sviluppando allo stesso tempo l’iconico marchio Citroèn. La doppia responsabilità di Thierry rientra in una logica di trasversalità, come già avviene all’interno del management team di Stellantis. Ringrazio Vincent Cobèe per aver definito il posizionamento di Citroèn all’interno del portafoglio dei marchi Stellantis e gli auguro il meglio per i suoi progetti futuri” ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis.

Foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).