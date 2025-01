Thunder inarrestabili, ok anche Celtics, Cavs e Lakers

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Oklahoma non si ferma. La capolista della Western Conference allunga la serie di vittorie consecutive battendo in casa 117-107 i Knicks. In tutto sono 29 su 34 i successi, ma non è stato facile piegare New York ed è stata necessaria una rimonta nell’ultimo quarto per mettere al sicuro la striscia. Ci pensa il solito Shai Gilgeous-Alexander a fare la differenza mettendo a referto 33 punti e 7 assist, anche se hanno il loro peso pure i 20 punti di Jalen Williams e i 19, dalla panchina, di Aaron Wiggins. Dall’altra parte tutto il quintetto inziale va in doppia cifra con Mikal Bridges che ne fa 24, Jalen Brunson 22 (9 assist), Anunoby (20), Hart 19 e Towns 17 aggiungendo anche 22 rimbalzi, ma non basta per piegare Oklhaoma.

A Est comandano sempre i Cavaliers che vincono 133-122 a Dallas. Evan Mobley mette al servizio dei suoi una doppia doppia da 34 punti e 10 rimbalzi, dalla panchina ne arrivano 17 da Caris LeVert e 15 da Georges Niang e in tutto sono 7 ad andare in doppia cifra, visto che ci sono anche i 16 di Garland (9 assist), i 15 di Mitchell, gli 11 di Allen (9 rimbalzi) e i 10 di Wade.

Insomma girano tutti in casa Cleveland e i Mavericks (privi di due campioni del calibro di Luka Doncic e Kyrie Irving) pur giocando una buona gara e portandone sei in doppia cifra (Quentin Grimes il più prolifico con 26) devono arrendersi.

Vincono anche i campioni in carica di Boston che si impongono 109-86 a Houston con Derrick White che ne fa 23, Jayson Tatum che si ferma a 20, tanti quanti dalla panchina ne mette a referto Payton Pritchard. Rockets annichiliti e sconfitti senza discussione nonostante i 27 punti di Jalen Green.

E poi c’è sempre e ancora lui: LeBron James. I Lakers battono in casa 119-102 gli Hawks e il ‘Presceltò, fresco 40enne, mette a referto 30 punti (8 gli assist), superando nella speciale classifica dei ‘trentellì sua maestà Michael Jordan e portando a 563 il nuovo primato. Ci sono anche i 20 di Reaves, ma soprattutto i 18 di Anthony Davis che fa registrare al suo attivo anche 19 rimbalzi, quindi i 13 punti di Hachimura. Troppo per Atlanta nonostante i 33 punti e 9 assist di Trae Young e i 19 punti e 8 rimbalzi di Jalen Johnson.

In tutto nove le gare disputate nella notte italiana. Vittorie per Pistons (98-94 sugli Hornets con 24 punti e 10 rimbalzi per Harris), Orlando (106-97 sui Raptors), Pelicans (132-120 sui Wizards con un CJ McCollum da 50 punti), Spurs (113-110 sui Nuggets con 35 punti e 18 rimbalzi per Victor Wembanyama, mentre a Denver non bastano i 41 punti, 19 rimbalzi e 9 assist di Nikola Jokic) e Kings (138-133 sui Grizzlies con 31 punti per Monk).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).