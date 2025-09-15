TikTok, Bessent: accordo Usa-Cina, Trump: “Giovani molto contenti”

Roma, 15 set. (askanews) – Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo quadro sulla controversia attorno al social media TikTok. Lo ha affermato il segretario di Stato al tesoro Usa, Scott Bessent, a stretto giro dopo un annuncio del presidente Usa Donald Trump, che senza citare esplicitamente il social cinese aveva preannunciato un’intesa.

“Si tratta di due parti private, ma i termini commerciali sono stati concordati”, ha detto Bessent, secondo quanto riporta Cnbc parlando da Madrid, dove si trova per una bilaterale con le sue controparti cinesi.

“Grande accordo commerciali in Europa tra Stati Uniti e Cina, è andata molto bene! Si concluderà a breve. È stato raggiunto un accordo su una certa compagnia che i giovani nel nostro Paese avevano tanta voglia di salvare. Saranno contenti!”, afferma Trump sul suo social Truth.

“Parlerò con il presidente Xi (Jinping) venerdì”, aggiunge Trump. “La relazione resta molto forte, molto solida”.