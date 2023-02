Tom Brady annuncia il ritiro a 45 anni, ha vinto 7 Super Bowl

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tom Brady si ritira, di nuovo, ma stavolta sembra per davvero. Il leggendario quarterback, a 45 anni, dice basta. Lo fa con un breve video pubblicato sul suo account Instagram, andando dritto al punto e ringraziando tutti “per avermi permesso di vivere il mio sogno. Non cambierei nulla”, le parole di Brady a un anno esatto dal suo precedente annuncio. L’1 febbraio 2022, infatti, dopo 22 stagioni in Nfl e sette Super Bowl in bacheca, il quarterback aveva comunicato la sua decisione di smettere salvo poi tornare indietro sui suoi passi sei settimane dopo e disputare un’altra stagione, la terza, al servizio dei Tampa Bay Buccaneers.

Scelta numero 199 al draft del 2000 dei New England Patriots, Brady li ha condotti a sei titoli prima di passare ai Bucs nel 2020 e vincere un altro Super Bowl al primo tentativo, Mvp della partita come gli era già successo altre quattro volte. In quell’occasione, è diventato anche il giocatore più vecchio di sempre a giocare un Super Bowl e ha eguagliato Peyton Manning, l’unico fino ad allora nel suo ruolo ad aver vinto il titolo con due squadre diverse. Nelle successive due stagioni il cammino di Tampa si è interrotto nei play-off e quella contro Dallas del 17 gennaio resterà dunque la sua ultima partita.

