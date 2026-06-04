Tony Boy, il 5 giugno fuori il nuovo singolo “Cuore rotto”

Roma, 4 giu. (askanews) – Dopo il successo del “Live tour 2026” e in attesa di vederlo sui palchi dei principali festival italiani con il Summer Tour, Tony Boy, all’anagrafe Antonio Hueber (classe 99) torna con “Cuore rotto”(Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), il suo nuovo singolo in uscita venerdì 5 giugno.

Con “Cuore rotto”, Tony Boy mette a fuoco l’esatto momento in cui un rapporto perde ogni barriera e spezza tutti gli equilibri. Prodotta da Finesse, “Cuore rotto”, con la sua topline immediata, promette di restare in testa dal primo ascolto: un brano estivo che va oltre quello a cui siamo abituati e che mantiene l’identità del “GOAT”, soprannome del rapper e trapper originario di Padova dall’acronimo inglese “Greatest Of All Time”.

Tony Boy, uno degli artisti più apprezzati della scena urban italiana, ha appena terminato il Live Tour 2026, che ha portato l’artista per la prima volta sui palchi dei palasport, registrando sold out a Padova, Roma e per ben due volte all’Unipol Forum di Milano e ora si prepara al Summer Tour 2026, che lo vedrà portare la sua energia sui palchi dei principali festival italiani durante tutta l’estate e dove canterà dal vivo per la prima volta “Cuore rotto”.

Qui le date del “Summer tour 2026”, organizzate da Vivo Concerti: sabato 11 luglio Bassano del Grappa; venerdì 7 agosto Majano (Udine); giovedì 27 agosto Palermo, sabato 29 agosto Empoli (Firenze), martedì 8 settembre Roma e venerdì 11 settembre Bari.

Le prevendite del “Summer tour 2026” sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita autorizzati. Info su http://www.vivoconcerti.com/

Gli appuntamenti saranno l’occasione per ascoltare live il suo nuovo album “Trauma”, certificato disco d’oro.