Torino celebra l’innovazione al femminile con Premio GammaDonna

Torino, 6 nov. (askanews) – Nella splendida cornice di Palazzo Madama, Torino ha ospitato la XXI edizione del Premio GammaDonna, l’iniziativa che da oltre vent’anni valorizza il talento e l’innovazione dell’imprenditoria femminile. La vincitrice 2025 è Francesca Failoni, CFO e co-founder di Alps Blockchain, azienda trentina che ha rivoluzionato il mondo del digital mining rendendolo sostenibile. Le sue mining farm, installate all’interno di centrali idroelettriche storiche, trasformano l’energia rinnovabile in potenza di calcolo per la blockchain, con un modello che coniuga innovazione tecnologica e impatto ambientale positivo. Queste le parole di Amalia Ercoli Finzi: “Il messaggio che io voglio dare a queste nuove generazioni, alle ragazze che vanno ad esordire nel mondo del lavoro, è questo. Abbiate fiducia in voi stesse. Certamente avete le qualità, la preparazione e la determinazione per poter ottenere dei grandi risultati, ma ricordatevi che il mondo non è facile. Il mondo non è qui per dirvi che siete bravi. Il mondo è qui per dirvi che dovete fare l’impossibile, perché per le donne, se la vita è difficile per tutti, per le donne è difficilissima”.Accanto alla vincitrice, sono stati assegnati altri importanti riconoscimenti: Simona Maschi, del Copenhagen Institute of Interaction Design, ha ricevuto il Giuliana Bertin Communication Award; Valeria Della Rosa, fondatrice di Oli Help, ha ottenuto il Women Startup Award per la sua app che supporta i bambini con disturbi del neurosviluppo; mentre Lucia Cuman, CEO di STL Design & Tecnologia, ha ricevuto la Menzione Speciale per l’Internazionalizzazione promossa da DHL Express Italy. È poi intervenuta Valentina Parenti – Presidente Gammadonna: “Per rafforzare i modelli virtuosi che oggi abbiamo premiato come gamma donna nella competizione internazionale, chiediamo fondamentalmente tre cose. Da un lato una visibilità globale e un accesso ai mercati esteri, perché le nostre imprenditrici sono già protagonisti oltre confine, ma hanno bisogno di vedere riconosciuti i propri modelli e hanno bisogno di ulteriore supporto. Dall’altro un’adeguata capitalizzazione, perché in Italia solo il 15% delle startup è fondata da donne e a parità di performance spesso recuperano minori capitali degli uomini”.Durante l’evento, promosso da GammaDonna, sono intervenute Amalia Ercoli-Finzi, pioniera nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali, e Antonella Sada, DHL Express Italy, che hanno sottolineato il valore della leadership femminile come leva di crescita e innovazione per il Paese:”Per le imprenditrici, non solo italiane, mi viene da dire che serve sicuramente autodeterminazione e grazia. Muoversi con grazia all’interno dell’ambiente competitivo, del commercio e del business è sicuramente una chiave valoriale dell’approccio femminile che va evidenziata”.Realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Torino, Mediolanum Private Banking, EY e Rocco Forte Hotels, e con il patrocinio di Commissione Europea, Regione Piemonte e Città di Torino, il Premio GammaDonna 2025 conferma il ruolo di Torino come Capitale Europea dell’Innovazione. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a ispirare e a costruire un futuro in cui le donne sono protagoniste e motrici del cambiamento.