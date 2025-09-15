X
Torino, vice presidente Commissione europea Mînzatu in visita a Etf

16 Settembre 2025

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 15 set. (askanews) – In occasione della sua visita a Torino, la vice presidente esecutiva della Commissione europea per i diritti sociali, le competenze, i posti di lavoro di qualità e la preparazione, Roxana Minzatu, si è recata oggi alla Fondazione europea per la formazione (Etf) presso Villa Gualino. L’incontro – si legge in una nota – ha costituito una tappa significativa per rafforzare il contributo dell’Etf all’azione dell’Unione europea nello sviluppo delle competenze e nella promozione di occupazione di qualità nel mondo.

La direttrice dell’Etf, Pilvi Torsti, ha accolto con favore la visita. “Siamo onorati di ricevere oggi la vice presidente esecutiva Roxana Minzatu”, ha detto, “La sua presenza a Torino, skills city dal respiro internazionale che ci ospita dal 1994, sottolinea la crescente attenzione che l’Unione europea dedica alle competenze, all’equità sociale e alla qualità del lavoro a livello globale. È un’occasione preziosa per discutere come sostenere insieme sistemi di istruzione e formazione in grado di affrontare le sfide attuali, compreso il fabbisogno di manodopera qualificata proveniente da Paesi terzi”.

Nel corso della visita sono state presentate le attività dell’Etf in connessione con la nuova iniziativa della Commissione europea “Unione delle competenze”. In un contesto di costanti trasformazioni economiche, tecnologiche e sociali, l’identificazione, lo sviluppo e il riconoscimento delle competenze del futuro assumono un ruolo sempre più essenziale. La visita – conclude la nota – ha compreso inoltre un incontro con lo staff dell’Etf.

COPYRIGHT
RIPRODUZIONE RISERVATA

