Torna l’Opel Frontera, un SUV 100% elettrico

RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Opel ha annunciato il ritorno del nome Frontera nel 2024. Farà il suo ritorno su un nuovissimo SUV. Il nuovo Opel Frontera, che sarà presentato entro la fine dell’anno, sarà divertente e con caratteristiche funzionali intelligenti. Mostrerà inoltre una nuova interpretazione della filosofia di design audace e puro di Opel e sarà la prima vettura del marchio tedesco a portare il nuovo logo Opel “Blitz”. Il nuovo Opel Frontera sarà disponibile in versione elettrica a batteria fin dall’inizio. “Il nome ‘Fronterà si adatta perfettamente al nostro nuovo entusiasmante SUV. Avrà un carattere sicuro e si posizionerà proprio nel cuore del mercato” ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel. Il nuovo Opel Frontera sarà dotato di un elevato livello di spazio e versatilità, attirando così sia i clienti con uno stile di vita attivo che le famiglie. Il nuovo arrivato porterà avanti la lunga tradizione di Opel di offrire mobilità a prezzi accessibili a un’ampia platea di clienti, offrendo una soluzione a un prezzo interessante.

L’arrivo della versione elettrica a batteria del nuovo Opel Frontera, insieme al lancio della versione completamente elettrica della prossima generazione di Opel Grandland, anch’essa prevista per quest’anno, segnerà un’importante pietra miliare nella transizione del marchio di Rùsselsheim verso un futuro completamente elettrico. Opel offrirà quindi almeno una versione elettrica a batteria in ogni modello della gamma. L’ampia gamma di modelli Opel elettrici a batteria si estende già oggi dal quadriciclo Opel Rocks Electric, Opel Corsa Electric, Opel Mokka Electric Electric, Opel Astra Electric e Astra Sports Tourer fino ai nuovi monovolume Opel Combo Electric e Opel Zafira Electric. Inoltre, già oggi sono disponibili versioni elettriche a batteria dell’intera gamma di veicoli commerciali, tra cui il nuovo Opel Combo Electric, il nuovo Opel Vivaro Electric e il nuovo Opel Movano Electric.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).