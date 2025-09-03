X
Toscana al voto, Giani: bella convergenza da M5s fino a Renzi

Video Askanews
Firenze, 3 set. (askanews) – “Mi sembra ci sia una bella convergenza programmatica, una coalizione che dal M5s al Partito Democratico, a Renzi passando poi per repubblicani, socialisti, + Europa”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un incontro che si è svolto oggi a Firenze con le forze di coalizione che sostengono la sua ricandidatura.”È un campo largo che risulta vincente, anche perché -ha aggiunto Giani- c’è una voglia di affermare quella Toscana del fare, ambientalmente sostenibile, con grande attenzione all’energia, alla legalità e a quelle che sono le problematiche che riguardano la sanità pubblica da potenziare e valorizzare, al contrario di quello che pensa la destra. Il lavoro, la scuola, ha una grande visione di strategia per un welfare, un modello che vede la Toscana che non lascia indietro nessuno, con assoluto respiro e senso di prospettiva”.

