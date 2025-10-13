Toscana, dopo 380 sezioni scrutinate Pd al 35,9%, FdI al 25,7%

1 minuto per la lettura
Roma, 13 ott. (askanews) – Dopo 380 sezioni scrutinate su 3.922 – circa il 10% – il Pd è il partito più votato alle elezioni regionali in Toscana con il 35,9%, seguito da Fratelli d’Italia al 25,7%. Terzo gradino del podio per la renziana Casa Riformista all’8,4%, Forza Italia-Udc al 7,2%, Avs al 6,3%, Lega al 4,7%, M5s al 4,3%, Toscana Rossa al 4,4%, Lista civia Tomasi presidente, al 1,9, Nm all’1%.
