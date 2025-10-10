X
Toscana, Salvini: se la gente sta a casa non si cambia

| 11 Ottobre 2025 00:05 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Firenze , 10 ott. (askanews) – “Sono contento della nostra compattezza e dei nostri valori. Certo che la Toscana è una partita difficile. Però finché la gente sta a casa non si cambia”. Lo ha detto il leader Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Firenze, dopo un sopralluogo al parco delle Cascine e prima dell’inizio della manifestazione del centrodestra a sostegno di Alessandro Tomasi a governatore della Toscana.”Vannacci? Il centrodestra è fatto di diversi come partiti, come uomini e come donne, ma che hanno un obiettivo comune, è più complicato mettere insieme Renzi, Giani, Conte e Fratoianni. Guardate sulla pace e sulla guerra…”, ha aggiunto il leader della Lega.

