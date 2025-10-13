Toscana, Schlein: smentito chi parlava di fine della coalizione

Roma, 13 ott. (askanews) – “Chi si era affrettato nelle settimane scorse a dichiarare la fine della coalizione progressista è stato smentito nettamente dai fatti”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, commentando il risultato delle regionali in Toscana. “Abbiamo solo cominciato, siamo in ottima salute”.

“Voglio ringraziare tutta la coalizione progressista. Questo dimostra che l’unità fa bene a tutti, che è la condizione necessaria per riuscire a battere le destre. Quindi noi continueremo convintamente su questa strada unitaria”.