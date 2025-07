Tour de France, Arensman vince la 19esima tappa. Pogacar sempre in giallo

LA PLAGNE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Thymen Arensman vince la diciannovesima tappa del Tour de France 2025, la Albertville-La Plagne, di 93.1 km, accorciata in seguito alla scoperta di un virus in una mandria situata sul Col des Saisies. Il ciclista olandese della Ineos Grenadiers precede sul traguardo il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), che blinda la maglia gialla in vista della passerella di Parigi.

Niente da fare per l’iniziale fuga di giornata composta da sette uomini: Primoz Roglic (Red Bull Bora), Tobias Foss (Ineos Grenadiers), Victor Campenaerts (Visma Lease a Bike), Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Michael Storer (Tudor), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) ed Einer Rubio (Movistar). Domani andrà in scena la ventesima e penultima tappa della Grande Boucle, la Nantua-Pontarlier, di 184.2 km.

LE DICHIARAZIONI

Thymen Arensman: “Sono assolutamente distrutto. E’ incredibile vincere un’altra tappa al Tour, poi qui è veramente un sogno. Ho parlato in radio con il mio team, ho capito che potevo arrivare fino in fondo. Ho iniziato la salita in pieno controllo, gli altri si guardavano tra di loro e io ne ho approfittato. Volevo provarci e ancora non riesco a credere di aver vinto. È qualcosa di folle. La prima settimana del Tour non è stata ottima per me, non pensavo di arrivare a conquistare addirittura due vittorie di tappa”.

L’ORDINE DI ARRIVO

1.Thymen Arensman NED (Ineos Grenadiers) 2h46’06”

2. Jonas Vingegaard DNK (Visma Lease a Bike) a 02″

3. Tadej Pogacar SVN (UAE Emirates) a 02″

4.Florian Lipowitz GER a 06″

5. Oscar Onley GBR a 47″

6. Felix Gall AUT a 1’34”

7. Tobias Johannessen NOR a 1’41”

8. Ben Healy IRL a 2’19”

9. Valentin Paret-Peintre FRA a 3’47”

10. Simon Yates GBR a 3’54”

LE CLASSIFICHE GENERALI

CLASSIFICA A TEMPO (maglia gialla)

1. Tadej Pogacar SVN (UAE Emirates) in 69h41’46”

2. Jonas Vingegaard DNK (Visma Lease a Bike) a 4’24”

3. Florian Lipowitz GER (Red Bull Bora) a 11’09”

4. Oscar Onley GBR a 12’12”

5. Felix Gall AUT a 17’12”

6. Tobias Johannessen NOR a 20’14”

7. Kevin Vauquelin FRA a 22’35”

8. Primoz Roglic SVN a 25’30”

9. Ben Healy IRL a 28’02”

10. Ben O’Connor AUS a 34’34”

CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde)

1. Jonathan Milan ITA (Lidl-Trek) 352 punti

2. Tadej Pogacar SVN (UAE Emirates) 272

3. Biniam Girmay ERI (Intermarché Wanty) 213

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (maglia a pois)

1. Tadej Pogacar SVN (UAE Emirates) 117 punti

2. Jonas Vingegaard DNK (Visma Lease a Bike) 104

3. Lenny Martinez FRA (Bahrain Victorious) 97

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)

1. Florian Lipowitz GER (Red Bull Bora) 69h52’55”

2. Oscar Onley GBR (Picnic PostNL) a 1’03”

3. Kevin Vauquelin FRA (Arkea B&B Hotles) a 11’26”

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).