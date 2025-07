Tour de France, Jonathan Milan vince la 17esima tappa. Pogacar rimane in giallo

VALENCE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jonathan Milan conquista il suo secondo successo al Tour de France 2025, trionfando nella diciassettesima tappa, la Bollene-Valence di 160,4 km. Il corridore della Lidl-Trek brucia nella volata finale il belga Jordi Meeus (Red Bull Bora) e il danese Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL) e porta a casa preziosi punti in ottica maglia verde.

Quinto posto per un ottimo Davide Ballerini (XDS Astana), che precede Alberto Dainese (Tudor). Niente da fare per la piccola fuga di giornata composta da quattro uomini: Vincenzo Albanese (EF Education Easy Post), Quentin Pacher (Groupama FDJ), Jonas Abrahamsen (Uno X Mobility) e Mathieu Burgadeau (TotalEnergies) vengono riacciuffati dal gruppo principale a 4 km dalla conclusione. Domani la diciottesima tappa, la Vif-Courchevel (Col de la Loze) di 171,5 km.

Classifica generale invariata nelle prime posizioni al Tour de France dopo la 17esima tappa vinta da Jonathan Milan. Tadej Pogacar (UAE Emirates) resta in maglia gialla con 4’15” su Jonas Vingegaard e si prepara ad una due giorni decisiva per consolidare il primato.

LE DICHIARAZIONI

Jonathan Milan: “Sono davvero felice, non ho parole. Sono riuscito a sopravvivere alle montagne, soprattutto grazie all’aiuto di tutta la mia squadra. Ogni singolo giorno ho sentito il supporto dei miei compagni, anche oggi è stata una giornata dura perché abbiamo dovuto controllare sin dall’inizio. Sulla prima salita mi sono staccato, poi abbiamo fatto un buon ritmo. Il finale è stato complicato anche per la pioggia, nelle rotonde bisognava stare sempre davanti. Questa è stata una vittoria di squadra, devo ringraziare tutti. Stuyven mi ha lanciato in maniera perfetta per il mio sprint. Non ho visto la caduta, ma spero che stiano tutti bene. Maglia verde? Non è ancora finita, ci aspettano delle giornate dure, ma per ora è andato tutto bene”.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Jonathan Milan ITA (Lidl-Trek) in 3h25’30”

2. Jordi Meeus BEL (Red Bull Bora) s.t.

3. Tobias Lund Andresen DEN (PicnicPostNL) s.t.

4. Arnaud De Lie BEL s.t.

5. Davide Ballerini ITA s.t.

6. Alberto Dainese ITA s.t.

7. Paul Penhoet FRA s.t.

8. Yevgeniy Fedorov KAZ s.t.

9. Clement Russo FRA s.t.

10. Jasper Stuyven BEL s.t.

LE CLASSIFICHE GENERALI

CLASSIFICA A TEMPO (maglia gialla)

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates) in 61h50’16”

2. Jonas Vingegaard DEN (Visma Lease a Bike) a 4’15”

3. Florian Lipowitz GER (Red Bull Bora) 9’03”

4. Oscar Onley GBR 11’04”

5. Primoz Roglic SLO 11’42”

6. Kevin Vauquelin FRA 13’20”

7. Felix Gall AUT 14’50”

8. Tobias Johannessen NOR 17’01”

9. Ben Healy IRL 17’52”

10. Carlos Rodriguez ESP 20’45”

CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde)

1. Jonathan Milan ITA (Lidl-Trek) 312 punti

2. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates) 240

3. Biniam Girmay ERI (Intermarché Wanty) 179

MIGLIOR SCALATORE (maglia a pois)

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates) 60 punti

2. Lenny Martinez FRA (Bahrain Victorious) 60

3. Thymen Arensman NED (Ineos Grenadiers) 48

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)

1. Florian Lipowitz GER (Red Bull Bora) in 61h33’49”

2. Oscar Onley GBR (Picnic PostNL) a 2’01”

3. Kevin Vauquelin FRA (Arkea B&B Hotles) 4’17”

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).