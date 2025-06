Toyota premia i migliori concessionari europei con i premi Ichiban

BOLOGNA (ITALPRESS) – Toyota Motor Europe ha premiato 46 concessionari d’eccellenza con il Toyota Ichiban Award 2025. Questi rivenditori si sono distinti tra oltre 2.500 presenti in tutta Europa per la loro dedizione nel garantire un’esperienza cliente di altissimo livello. Sei di loro hanno inoltre ricevuto il premio speciale “Going Beyond”, una distinzione riservata a chi si impegna costantemente nel superare le aspettative.

“I vincitori del premio Ichiban si sono guadagnati questo riconoscimento grazie alla loro coerenza, attenzione e profonda comprensione di ciò che conta davvero per le persone. Ci ricordano che un’eccellente esperienza cliente si costruisce una persona alla volta, una stretta di mano alla volta, e che andare oltre non è un’eccezione, ma un’abitudine. Il prossimo capitolo di Toyota in Europa si sta scrivendo proprio ora – e questi concessionari ne sono i co-autori, protagonisti di un percorso entusiasmante in cui rispondono ai cambiamenti delle esigenze dei clienti e costruiscono relazioni solide e durature” ha dichiarato Yoshihiro Nakata, Presidente e CEO di Toyota Motor Europe.



La cerimonia di premiazione, che si è svolta dal 24 al 26 giugno a Bologna, ha riunito i vincitori nel cuore della Motor Valley, una regione ricca di tradizione automobilistica. Il tema di quest’anno ha tratto ispirazione dal mondo delle corse, dove precisione, disciplina e lavoro di squadra sono alla base del successo. Le migliori organizzazioni premiate oggi hanno dimostrato una straordinaria capacità di collaborare e di eccellere anche sotto pressione. E’ proprio questo sforzo collettivo che ha permesso ai concessionari di ottenere l’ambito premio Ichiban. I tre concessionari italiani che si sono distinti nell’edizione 2025 sono: E.N.A.; Ferri Auto e Fuji Auto. In occasione della cerimonia di premiazione i concessionari sono stati rappresentati dai rispettivi Titolari – Dealer Operator, Antonio Orione per E.N.A, Alessandro Ceccato ed Enrico Mascetti per Ferri Auto ed Enzo Mattiauda per Fuji Auto.

Il premio Ichiban è molto più di un trofeo. E’ un simbolo di fiducia, guadagnato con l’azione concreta. Per Toyota, rappresenta una verità semplice: quando i concessionari hanno successo, i clienti restano.

