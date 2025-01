Toyota Prius 2025, nuove dotazioni e più efficienza

ROMA (ITALPRESS) – Prius ha dalla sua un’eredità di innovazione ed efficienza che rinnova con la gamma 2025, introducendo una nuova tecnologia di geo-fencing e una dotazione di serie aggiornata per tutte le versioni della trend-setter di Toyota. Per oltre un quarto di secolo, la Prius ha avuto un impatto unico su Toyota e sul mondo automotive come primo veicolo full hybrid prodotto in serie, influenzando le tendenze EV e rendendo più accessibile la tecnologia elettrificata. Dal lancio del 1997, le vendite globali della Prius hanno superato i 5,3 milioni di unità, compresi 350.000 veicoli ibridi Plug-in. Precursore di nuove tecnologie, la Toyota Prius è sempre stata pioniere di profonde innovazioni. Venduta esclusivamente come ibrida Plug-in in Europa, la quinta generazione è la Prius più green ed efficiente di sempre, oltre a possedere un powertrain sorprendente con una potenza totale del sistema di 223 CV (164 kW).

Con il suo duplice DNA che combina guida elettrica e comodità dell’ibrido, l’ultima generazione di Prius, a seconda delle specifiche del veicolo, raggiunge un’autonomia fino a 86 km (WLTP combinato) di guida elettrica, sufficiente per una guida EV nella maggior parte dei viaggi quotidiani. Quando si guida esclusivamente su strade urbane, l’autonomia completamente elettrica della Prius sale a 110 km. Per i viaggi più lunghi, o quando la ricarica non è completa, la più recente tecnologia ibrida Plug-in offre potenza a basse emissioni senza compromessi. Nella versione più efficiente, il consumo di carburante è di soli 0,5 l/100 km, con un valore di emissioni di CO2 combinate WLTP pari a 11 g/km, il più basso mai raggiunto da una Prius.

La Prius di quinta generazione, la prima Toyota a essere dotata di ricarica solare potenziata, può addirittura ricaricarsi da sola con l’equivalente di 8,7 km di autonomia di guida elettrica al giorno.

La gamma 2025 mantiene la tradizione di innovazione e miglioramento di Prius introducendo una funzione di geo-fencing intelligente per una maggiore efficienza e comodità, diventando il secondo modello Toyota a disporre di questo sistema, dopo il Toyota C-HR. Il sistema di geo-fencing analizza le condizioni della strada e del traffico attraverso la navigazione cloud. Questi dati vengono combinati con l’apprendimento continuo dei percorsi abituali e dello stile di guida dell’utente per consentire al veicolo di massimizzare la carica della batteria, passando automaticamente dalla modalità ibrida a quella elettrica. Se il percorso attraversa una zona riservata ai mezzi BEV, il sistema di geo-fencing garantisce un’autonomia sufficiente per percorrerlo interamente in modalità elettrica, mentre se la destinazione è all’interno di una zona a basse emissioni, il sistema conserva automaticamente la carica per completare il viaggio in modalità elettrica.

Oltre alla tecnologia di geo-fencing, la gamma di Prius 2025 include ulteriori dotazioni premium di serie su tutti gli allestimenti. Una chiave digitale gestibile tramite app offre – ad un massimo di cinque utenti – la comodità di accedere e avviare l’auto con il proprio smartphone, mentre i dispositivi possono essere facilmente ricaricati tramite un caricatore wireless tra i sedili anteriori. Oltre alle nuove dotazioni di serie, la Prius 2025 continua a fare della sicurezza una priorità e viene offerta con l’ultima generazione del sistema Toyota T-Mate e del Toyota Safety Sense. Questi includono le più recenti funzioni di assistenza alla guida e di prevenzione degli incidenti, oltre a sistemi per migliorare la sicurezza, la facilità d’uso ed il piacere di guida. La Toyota Prius 2025 è disponibile in tutta Europa.

foto: Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).