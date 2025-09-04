Trasporti, Fs: sciopero personale da oggi alle 21 alle 18 di domani

Roma, 4 set. (askanews) – Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane, dalle ore 21 di oggi, alle ore 18 di domani venerdì 5 settembre. Lo sciopero potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale. Lo comunica il gruppo in una nota.

Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale. Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle ore 9 di venerdì 5 settembre. Trenitalia – tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio – invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione.