Trasporti, M5s: Paese nel caos, Salvini cambi mestiere

Milano, 25 lug. (askanews) – “Le immagini di stazioni, porti e aeroporti, con malcapitati turisti accampati in ogni angolo e alle prese con ritardi e annullamenti, stanno facendo il giro del mondo. E sono un pessimo biglietto da visita per il nostro paese, nel quale il turismo è un tassello basilare del Pil”. Così in una nota la coordinatrice del comitato Trasporti del M5s, senatrice Gabriella Di Girolamo.

“Disagi di ogni tipo, scene di caos raccapriccianti, disguidi da far passare la voglia di mettersi in viaggio: questo luglio ci consegna un paese devastato sul fronte dei trasporti. Non dimentichiamo poi, nelle grandi città, il disastro relativo ai taxi sempre più introvabili, e tutte le vicissitudini sul trasporto pubblico locale, lasciato letteralmente senza risorse dall’esecutivo Meloni. Avere per ministro dei Trasporti Matteo Salvini è una sciagura: fatta eccezione per il ponte sullo Stretto, opera delirante, il ministro non si occupa di nulla che riguardi il suo dicastero. Basta chiedere ai siciliani, in questi giorni rimasti senz’acqua. Se non è in grado, il leader della Lega cambi mestiere e se ne vada immediatamente. Avanti di questo passo, la sua esperienza ministeriale rischia di consegnarci un sistema italiano dei trasporti ridotto a brandelli”, conclude.