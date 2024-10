Treni, Salvini: chiesto verifica su tutte centraline alimentazione

Roma, 2 ott. (askanews) – Sulle cause del guasto che stamane ha bloccato la circolazione ferroviaria nel nodo di Roma, con ripercussioni in tutta Italia, “ci stanno lavorando gli ingegneri perché non è possibile spendere miliardi di euro per comprare nuove carrozze, nuovi treni pendolari, gli Intercity, l’Alta velocità e il Brennero e poi se uno alle 3 di notte a Roma pianta un chiodo nel posto sbagliato poi tu rovini la giornata di lavoro a migliaia di persone. Quindi ho chiesto nomi, cognomi, indirizzi e codici fiscali di quelli che non hanno fatto il loro lavoro, quando ci sarà questa conclusione lo saprò e lo saprete”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini rispondendo alle domande dei cronisti in Transatlantico dopo il Question Time alla Camera.

“Ho chiesto una verifica delle centraline di alimentazione in tutta Italia a questo punto perché non è possible – ha concluso il ministro – che un errore di un privato possa fermare mezza Italia”.