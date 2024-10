Troppo Djokovic per Cobolli, a Shanghai l’azzurro battuto 6-1, 6-2

Roma, 8 ott. (askanews) – Troppo Novak Djokovic per Flavio Cobolli battuto 6-1, 6-2 in un’ora di gioco nel match che valeva gli ottavi di finale del Master 1000 di Shanghai. Il quattro volte vincitore del Masters cinese (20 vincenti contro i soli 6 dell’azzurro, mai in partita) affronterà il russo Safiullin. Per Flavio un altro bagaglio da portarsi nel futuro, che per lui prevede la trasferta kazaka nel 250 di Almaty.