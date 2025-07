Trump attacca ancora Powell: Troppo stupido per presidente Fed

New York, 31 lug. (askanews) – “Jerome ‘Troppo Tardi’ Powell l’ha fatto di nuovo!!! È TROPPO TARDI, e in realtà, TROPPO ARRABBIATO, TROPPO STUPIDO e TROPPO POLITICO, per ricoprire l’incarico di presidente della Fed”, ha scritto questa mattina Donal Trump, su Truth Social, tornando ad attaccare il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, definito ancora una volta con il nomignolo “Troppo tardi”.

Il presidente, nonostante avesse elogiato l’incontro avuto con Powell, la scorsa settimana è tornato ad accusarlo che le sue scelte stanno “costando al nostro Paese MIGLIAIA DI MILIARDI DI DOLLARI, oltre a una delle ristrutturazioni di edifici più incompetente o corrotte nella storia dell’edilizia! In altre parole, ‘Too Late-Troppo Tardi’ è un TOTALE PERDENTE, e il nostro Paese ne sta pagando il prezzo!”.

Mercoledì la banca centrale ha mantenuto i tassi di interesse a breve termine a un livello compreso tra il 4,25% e il 4,5%. Il voto ha visto il dissenso della vicepresidente della Michelle Bowman e del governatore Christopher Waller: la prima volta in 30 anni.(fonte immagine: The White House).