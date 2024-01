Trump condannato a pagare 83,3 mln dollari a scrittrice Jean Carroll

Milano, 26 gen. (askanews) – L’ex presidente americano Donald Trump dovrà pagare 83,3 milioni di dollari alla scrittrice E. Jean Carroll per averla diffamato con le sue dichiarazioni pubbliche rilasciate nel 2019 con cui denigrava Carroll e negava le sue accuse di stupro. Lo ha stabilito una giuria federale di Manhattan, stando a quanto riporta la Cnn.

La giuria ha ritenuto che Trump paghi a Carroll un risarcimento danni di 18,3 milioni di dollari: 11 rimediare ai danni di reputazione e 7,3 milioni di dollari per il danno emotivo causato dalle dichiarazioni pubbliche di Trump. Secondo la giuria, Trump dovrebbe pagare altri 65 milioni di dollari di danni punitivi per aver agito in modo malizioso nel rilasciare dichiarazioni su Carroll.

La somma è otto volte più dei 24 milioni chiesti dalla difesa di Carroll nella sua causa iniziale.

Trump, che al momento del verdetto non era in aula, ha bollato subito come “assolutamente ridicola” la decisione e ha annunciato che presenterà ricorso.

