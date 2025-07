Trump invia lettera all’Ue “Dazi al 30% dal primo agosto”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “A partire dall’1 agosto,

introdurremo dazi al 30% sulle merci in arrivo dall’Unione

Europea”. Ad annunciarlo il presidente degli Stati Uniti, Donald

Trump, in una lettera indirizzata dalla presidente della

Commissione europea, Ursula von der Leyen, e pubblicata su Truth.

“Per favore, cercate di capire che il 30% è decisamente inferiore

a quanto necessario per eliminare la disparità del Deficit

commerciale che abbiamo con l’Ue – ha aggiunto Trump -. Come

sapete, non ci saranno tariffe doganali se l’Unione europea, o le

aziende all’interno dell’Ue, decidessero di costruire o produrre

prodotti negli Stati Uniti. Faremo tutto il possibile per ottenere le autorizzazioni in modo rapido, regolare e professionale; in altre parole, nel giro di poche settimane”.

“L’Unione Europea consentirà un accesso completo e aperto al

mercato degli Stati Uniti, senza che ci vengano addebitate tariffe doganali, nel tentativo di ridurre l’elevato deficit commerciale – ha quindi scritto il presidente americano -. Se per qualsiasi motivo decidete di aumentare le vostre tariffe e di reagire, l’importo, qualunque sia l’aumento scelto, verrà aggiunto al 30% che noi applichiamo”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).