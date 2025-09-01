X
<
>

Trump “L’India ha proposto di azzerare i dazi, ma ora è tardi”

| 1 Settembre 2025 21:04 | 0 commenti

Trump “L’India ha proposto di azzerare i dazi, ma ora è tardi”

Top News Italpress, Italpress
Share
1 minuto per la lettura

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che l’India si è offerta di ridurre “a zero” i dazi sui prodotti americani, ma, secondo lui, è già “troppo tardi” e Nuova Delhi avrebbe dovuto prendere questa decisione molti anni fa. “Finora è stata una relazione totalmente unilaterale, e lo è stata per molti decenni. Il motivo è che l’India ci ha imposto, finora, tariffe elevate più di qualsiasi altro Paese, tanto che le nostre aziende non sono in grado di vendere in India. E’ stato un disastro!” ha scritto su Truth. “Si sono offerti di ridurre a zero i dazi, ma è tardi. Avrebbero dovuto farlo anni fa”, ha aggiunto.
Il 6 agosto, gli Stati Uniti hanno imposto dazi aggiuntivi del 25% all’India, portandoli al 50% in relazione all’acquisto di petrolio e prodotti petroliferi russi. Trump aveva criticato l’India per aver sempre acquistato la maggior parte degli armamenti dalla Russia e per essere il maggiore acquirente di vettori energetici russi insieme alla Cina. Il Ministero degli Affari Esteri indiano ha definito infondati gli attacchi di Stati Uniti e UE sull’importazione di petrolio russo, poichè i paesi occidentali avevano precedentemente incoraggiato tale commercio e continuano ad acquistare beni e servizi dalla Russia.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Thiem la finale degli Us Open
-------------------------
Zverev piegato al quinto, Djokovic-Medvedev la finale Us Open
-------------------------
Zverev piega Medvedev e conquista le Atp Finals di Torino
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA