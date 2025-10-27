Trump ricevuto dall’Imperatore Naruhito a Palazzo Imperiale

Roma, 27 ott. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è Tokyo ldopo aver preso parte al vertice Asean in Malesia, parte del suo tour in Asia. Trump è stato ricevuto dall’imperatore Naruhito al Palazzo Imperiale per quella che la Casa Bianca ha descritto come una “visita di cortesia”, prima di ritirarsi in hotel per la sera.

Al suo arrivo all’aeroporto Haneda di Tokyo – scrive The Japan Times – Trump è stato accolto sulla pista dall’ambasciatore statunitense in Giappone, George Glass, e dal principale portavoce del governo giapponese, il capo di Gabinetto Minoru Kihara. Mobilitati circa 18.000 agenti di polizia.

Martedì, il leader statunitense incontrerà la nuova premier conservatrice nipponica Sanae Takaichi in mattinata per discutere di relazioni commerciali, investimenti e spesa per la difesa. Nel pomeriggio, ha in programma un incontro con le truppe statunitensi a bordo della USS George Washington, dove terrà un discorso.