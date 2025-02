Turchia, Ocalan chiede al Pkk di deporre le armi e sciogliersi

Roma, 27 feb. (askanews) – Dopo 40 anni di rivolta contro lo stato turco, il leader del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) Abdullah Öcalan ha chiesto giovedì ai membri del gruppo curdo bandito di deporre le armi e sciogliere definitivamente l’organizzazione.

In una dichiarazione attesa da tempo, letta dai deputati del Partito per la libertà e la democrazia del popolo (DEM) filo-curdo a Istanbul, il leader del PKK incarcerato ha affermato che il gruppo “ha completato la sua vita come le sue controparti e ha reso necessario il suo scioglimento”.

“Nel corso della storia che supera i 1.000 anni, turchi e curdi hanno sempre ritenuto necessario rimanere in un’alleanza, con un aspetto prevalentemente volontario, per mantenere la loro esistenza e sopravvivere contro i poteri egemonici”, ha scritto Öcalan.

“In questo clima creato dall’appello fatto da (leader del Partito del Movimento Nazionalista) Devlet Bahçeli, dalla volontà dimostrata dal Presidente (Recep Tayyip Erdogan) e dagli approcci positivi di altri partiti politici verso l’appello noto, invito a deporre le armi e ad assumermi la responsabilità storica di questo appello”, ha concluso.

Giovedì mattina, alti funzionari del DEM hanno incontrato Öcalan, come parte dei rinnovati sforzi di pace tra Ankara e il gruppo curdo bandito.

L’appello potrebbe potenzialmente porre fine a un conflitto che dura da oltre quattro decenni e ha causato decine di migliaia di vittime.

Öcalan, 75 anni, è imprigionato sull’isola di Imrali, al largo di Istanbul, dal 1999 dopo essere stato condannato per tradimento.

Nonostante la sua incarcerazione, continua a esercitare una notevole influenza sul PKK. Ci si aspetta che la leadership del gruppo ascolti qualsiasi appello di Öcalan, anche se alcune fazioni all’interno del gruppo potrebbero opporre resistenza, affermano gli analisti.

Fondato da Öcalan nel 1978, il PKK ha guidato un’insurrezione nel sud-est della Turchia dal 1984. Il gruppo è considerato un’organizzazione terroristica dalla Turchia e dai suoi alleati occidentali.

I precedenti tentativi di pace con il PKK si sono conclusi con un fallimento, il più recente nel 2015.