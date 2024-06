Turismo, Sangalli: possibile 2024 da record, da settore contributo a Pil

Roma, 29 giu. (askanews) – “Le previsioni per il turismo indicano la possibilità di avere i numeri migliori di sempre. Mai come oggi il settore turistico può contribuire a quella crescita necessaria che ancora manca alla nostra economia. Le sorti di questo 2024, che si concluderà con una manovra di bilancio complicata, dipendono dalla tenuta complessiva dell’occupazione, dalla riduzione dell’inflazione e dalla prevista crescita del turismo in tutte le sue forme”. Ad affermarlo è il presidente di Confcommercio commentando i dati sulle vacanze estive degli italiani.