Tv, in arrivo “Mermaid Magic” la nuova serie animata Rainbow

Roma, 11 giu. (askanews) – Dal 22 agosto arriva su Netflix in tutto il mondo la sua nuova produzione animata Rainbow, “Mermaid Magic”. Ideata da Iginio Straffi e interamente prodotta dagli studi Rainbow, la serie si rivolge al target 9-12 anni anche se Rainbow si prepara a raggiungere fasce di pubblico teen e young adult.

“Mermaid Magic” è composta da dieci episodi di ventiquattro minuti ognuno, che uniscono storie avvincenti e animazione di grande qualità accompagnate da spettacolari effetti Cgi. La serie è un mix di magia, colori, azione, umorismo, che porta l’attenzione su temi come l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e dimostra che il potere dell’amicizia non ha confini.

“Mermaid Magic combina elementi straordinari per offrire agli spettatori storie originali che hanno come protagoniste le sirene, da sempre nei sogni dell’immaginario collettivo, e che arrivano al pubblico con una grande caratterizzazione emotiva”, ha commentato Iginio Straffi, fondatore e presidente di Rainbow. “Per la prima volta assisteremo alle avventure di vere e proprie sirene guerriere, pronte a difendere i mari grazie alla magia e alla forza della loro amicizia. Abbiamo investito molto in questa nuova produzione per realizzare una storia di eccezionale qualità e con temi e valori aspirazionali per la nostra epoca”.

La serie è un’avventura fantasy ambientata nel mondo sottomarino di Mertropia, per vivere la storia della principessa sirena Merlinda e delle sue inseparabili amiche Sasha e Nerissa, due sirene guerriere che intraprendono un viaggio epico nel mondo di superficie per portare a termine la missione più importante di tutte: salvare il regno dal malvagio pirata Barbarossa, deciso ad annientare le forze del mare con l’aiuto dei suoi spaventosi Mostri Marini.