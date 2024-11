Tyson schiaffeggia Paul al peso, il match-show è iniziato

ARLINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La leggenda dei pesi massimi Mike Tyson ha colpito con uno schiaffo al volto lo youtuber Jake Paul nel consueto faccia a faccia durante il peso prima di affrontarsi sul ring ad Arlington (Stati Uniti) nella notte italiana tra oggi, venerdì, e sabato. Una folla di addetti alla sicurezza si è rapidamente avvicinata per separare i due contendenti prima che Tyson venisse portato via per evitare una baraonda peggiore. L’ex campione, che ha fermato la bilancia a 103,4 chilogrammi, ha parlato a malapena prima di tornare in albergo. “La discussione è finita”, ha semplicemente dichiarato, accompagnato dal suo fidato entourage. Paul, uno youtuber da 20,8 milioni di iscritti al suo canale diventato pugile, ha affermato di non essere rimasto ferito dallo schiaffo di Tyson, che ha scatenato forti reazioni da parte del pubblico. “Non l’ho nemmeno sentito, è arrabbiato. E’ un piccolo folletto arrabbiato… Che schiaffo, amico mio”, ha dichiarato Paul, 103 chilogrammi di peso, fratello di quel Logan che tre anni orsono sfidò Tyson senza però mai salire sul ring. Paul ha poi promesso di mettere fuori combattimento Tyson, prima di ruggire teatralmente in un microfono con un minaccioso “deve morire”. Superati i vari problemi di salute che hanno portato a diversi rinvii del match, “Iron Mike”, 58 anni, dovrà così vedersela con la 27enne star dei social media, che ha già vinto 10 dei suoi 11 incontri tra i prò. L’incontro è ovviamente molto atteso e non solo negli States, visto che Tyson tornerà a combattere quasi vent’anni dopo la sconfitta patita contro Kevin McBride nel lontano 2005. Lo spettacolo, comunque vada, è assicurato, tanto che la piattaforma Netflix si è assicurata la diretta di una sfida più vicina ad una serie che non ad un evento sportivo.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).