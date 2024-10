Ucraina, Crosetto: “Prezioso, cordiale incontro con collega Umerov”

Milano, 11 ott. (askanews) – “Prezioso e cordiale incontro con collega ucraino Rustem Umerov al quale ho ribadito il nostro immutato impegno a sostegno del popolo ucraino, che si difende dalla brutale aggressione russa”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto su X. “Ogni sforzo per ricercare con la comunità internazionale una via per una pace giusta a difesa del diritto internazionale, della democrazia e della libertà”, aggiunge Crosetto.