Ucraina, le “perplessità” di Meloni a Parigi: ‘coinvolgere gli Usa’

Roma, 17 feb. (askanews) – Giorgia Meloni è stata a lungo in

dubbio sull’opportunità di partecipare o meno al vertice di

Parigi sull’Ucraina. Alla fine, obtorto collo, è andata

(arrivando in ritardo e senza rilasciare dichiarazioni) per

portare il punto di vista dell’Italia, mettendo in chiaro tutte

le sue “perplessità” per un formato – ha detto, secondo quanto si

apprende – che “esclude” molte nazioni, a partire da quelle “più

esposte” al rischio di estensione del conflitto.

Al tavolo, riuniti per tre ore, oltre a Macron e Meloni c’erano

il cancelliere tedesco Olaf Scholz; il primo ministro polacco

Donald Tusk; quello spagnolo Pedro Sanchez; quello dei Paesi

Bassi Dick Schoof; la premier danese Mette Frederiksen; il primo

ministro britannico Keir Starmer; il presidente del Consiglio

europeo Antonio Costa, la presidente della Commissione europea

Ursula von der Leyen e il segretario generale della Nato Mark

Rutte.

La presidente del Consiglio avrebbe preferito un Consiglio

europeo straordinario, perchè ritiene necessario “includere”, a

maggior ragione in questa fase storica. Anche perché – ha

ricordato – la guerra in Ucraina “l’abbiamo pagata tutti”. Il

Consiglio non è stato però convocato – almeno per il momento –

perchè tra i 27 ci sono Paesi (vedi l’Ungheria di Viktor Orban)

che sull’Ucraina hanno una posizione diversa dagli altri partner,

più vicina alle istanze di Mosca, e che potrebbero quindi

sfavorire un’intesa, come del resto già avvenuto in passato.

Venendo al merito – l’avvio dei negoziati già domani a Riyad in

Arabia Saudita tra Usa e Russia – per Meloni il punto centrale

sono le “garanzie di sicurezza” per l’Ucraina, perché senza

queste ogni negoziato “rischia di fallire”.

La premier ha quindi ribadito i suoi dubbi sull’ipotesi di un

dispiegamento di soldati europei in Ucraina per garantire un

eventuale cessate il fuoco. Sarebbe la soluzione, per lei, “più

complessa” e forse “la meno efficace”. Al contrario, per la

premier, “vanno esplorate altre strade” che prevedano il

“coinvolgimento” anche degli Stati Uniti, perché è nel contesto

Nato che “si fonda la sicurezza europea e americana”.

E se è vero, è stato il suo ragionamento, che l’amministrazione

americana ha lanciato una “sferzata” sul ruolo dell’Europa, già

prima “analoghe considerazioni” erano già state fatte da

“importanti personalità” europee. Adesso, per Meloni, la “sfida”

è essere “più concreti” e “concentrarsi sulle cose davvero

importanti”, come la necessità di “difendere la nostra sicurezza

a 360 gradi”, compresi i confini, i cittadini, il sistema

produttivo. E questo, ha sottolineato, l’Europa deve farlo “non

perché lo chiedono gli americani, ma perché sono i nostri

cittadini a farlo” e dunque, per parafrasare JFK, “non dobbiamo

chiederci cosa gli americani possono fare per noi, ma cosa noi

dobbiamo fare per noi stessi”. In quest’ottica – ha precisato –

quello di Parigi non è un “formato anti-Trump”, anzi, perchè gli

Stati Uniti lavorano a giungere ad una pace in Ucraina e gli

europei devono fare “la propria parte”.

Meloni, nel suo intervento, ha anche detto di condividere il

senso delle parole del vice presidente Usa J.D. Vance, che ha

accusato l’Europa, tra le altre cose, di “allontanarsi” da

“alcuni dei suoi valori fondamentali, valori condivisi con gli

Stati Uniti d’America”. “Ho espresso concetti simili da molto

tempo”, ha concluso la premier, convinta che “ancora prima di

garantire la sicurezza in Europa, è necessario sapere che cosa

stiamo difendendo”.