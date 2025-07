Ucraina, Mattarella: non arrendersi a ferocia conflitti

Roma, 10 lug. (askanews) – “Compito degli Stati, della società civile, del mondo della cultura e della economia è non arrendersi alla deriva che pare voler alimentare una frenesia per smantellare ogni limite, anche quelli posti al termine della seconda guerra mondiale,alla ferocia dei conflitti”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina.