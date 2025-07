Roma, 10 lug. (askanews) – “Non ci stancheremo di ripetere che la pace per l’Ucraina deve essere una pace giusta, complessiva duratura, non una resa alla sopraffazione del più forte” perchè “una pace apparente a condizioni ingiuste ha vita breve”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina.